Elezioni, Claudia Lolli (Andiamo!): “Un appello per salvare i pini secolari dei Giardini Regina Elena”

Claudia Lolli, promotrice del movimento civico di centrodestra Andiamo!, si schiera per salvare i pini secolari dei Giardini Regina Elena posti sulla sommità della Pigna.

“Come cittadina sono contenta che si sia intrapreso un percorso di riqualificazione della Pigna. Un quartiere che custodisce la storia di Sanremo e che deve essere valorizzato, per migliorarne la vivibilità e diventare un polo di attrazione turistica.” - afferma Claudia Lolli, che prosegue: ”Ma il progetto di rigenerazione deve essere rispettoso di tutti gli elementi distintivi della Pigna, anche dei pini dei Giardini Regina Elena, che da tempo immemorabile, connotano lo sky line della nostra città. Inoltre, il nostro movimento ha una vocazione green, ritengo che l’abbattimento di 23 pini secolari e la loro sostituzione con piante di piccole dimensioni, sia una scelta impattante e per questo motivo dovrebbe essere condivisa e concertata con i cittadini e adottata solo se assolutamente necessaria. Ogni progetto di riqualificazione di aree cittadine è accolto favorevolmente da Andiamo!, a condizione che sia rispettoso dell’ambiente, aspetto fondamentale per il presente ed il futuro di Sanremo, secondo la nostra visione di città.”