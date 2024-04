Mobilitazione di soccorsi, ieri sera verso le 23 in via Cavour a Ventimiglia, per una donna di 80 anni caduta in casa.

Sul posto hanno tentato di entrare dalla porta i Vigili del Fuoco ma, alla fine, è servito l’ausilio dell’autoscala da Sanremo per entrare da una finestra.

I volontari della Croce Verde hanno poi portato la donna in ospedale a Bordighera, in codice verde di media gravità.