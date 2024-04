Sanremo: giovedì prossimo visita al carcere di Valle Armea del Sottosegretario alla Giustizia

Il Sottosegretario alla giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove, visiterà il carcere di Sanremo in Valle Armea, giovedì prossimo alle 14.

La conferma arriva da Fabio Pagani, Segretario della UilPa Penitenziaria, che punta nuovamente il dito contro la situazione degli istituti di pena e, in particolare quello della città dei fiori.

“Non intendiamo buttare la croce addosso al governo Meloni – prosegue Pagani - che al di là di qualche misura contraddittoria, non ha responsabilità dirette in relazione al quadro descritto, né allo sfascio complessivo del sistema penitenziario, che è ascrivibile a tutte le maggioranze parlamentari succedutesi negli ultimi decenni, indipendentemente dal colore politico che le ha contraddistinte. Deve essere chiaro, però, che i fatti sono molto diversi dalla narrazione cui veniamo quotidianamente sottoposti”.

La UilPa condivide molte delle esternazioni del Sottosegretario Delmastro: “Ma, al di là di qualche uscita imprecisa ed esecrabile, il messaggio non risulta ancora pervenuto il Ministro Nordio. Tuttavia, dopo circa un anno e mezzo di governo durante i quali in carcere è continuato a succedere di tutto, dai morti (34 i suicidi fra i detenuti anno 2024) alle aggressioni agli operatori (1612 solo nel 2023 ai danni della Polizia Penitenziaria), passando per evasioni e molto altro, non si scorge alcun segnale di interventi concreti né vi è l’indicazione di un crono programma per la realizzazione di un progetto riformatore che, parimenti, non s’intravede”.

“Auspichiamo quindi – termina Pagani - che la discussione convocata proprio dal Sottosegretario Delmastro per giovedì a Sanremo, consenta di buttare le basi per la definizione di un tangibile percorso di provvedimenti urgenti e scadenzati (per l’Istituto di Valle Armea) che lasci il posto alle mere dichiarazioni di principio, le quali non modificano la situazione e, nostro malgrado, non sono spendibili nei gironi danteschi delle sezioni carcerarie”.