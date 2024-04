Visita all'azienda Diemme Fiori per le classi dell'Istituto Comprensivo di Riva Ligure e San Lorenzo

Come attività di orientamento scolastico anche quest'anno due classi della scuola secondaria di Riva Ligure e di San Lorenzo al Mare hanno partecipato al progetto Ragazzi in Azienda, giunto alla sua 8ª edizione.



"Si tratta di una attività - si spiega nel comunicato - nata dalla sinergia di Orientamenti – #Progettiamocilfuturo con Confindustria Liguria e Ufficio Scolastico Regionale che consente agli studenti delle classi seconde delle scuole secondarie di primo grado liguri di conoscere le realtà produttive del territorio visitando in prima persona le aziende che collaborano al progetto. La ditta Diemme Fiori di Arma di Taggia è una di queste. Con grande disponibilità i fratelli Di Massa hanno accolto i ragazzi delle classi 2A di Riva Ligure e 2D di San Lorenzo al Mare mostrando loro il quotidiano lavoro che, nel corso di trent'anni, ha permesso alla Diemme Fiori di diventare un’azienda italiana specializzata nella produzione e nell’import-export di fiori secchi, piante ornamentali, fiori freschi verdi e recisi, sfruttando una rete integrata di coltivatori locali, tecnologie innovative e un approccio ecosostenibile. La ditta, fondata nel 1991 da Antonio Di Massa, portata avanti dai figli Paolo, Fabio e Barbara Di Massa, oggi vanta un team di oltre quaranta dipendenti.

Con grande interesse e stupore i piccoli visitatori hanno potuto vedere con i propri occhi i padiglioni dove vengono giornalmente raccolti i prodotti freschi e secchi da lavorare e spedire in Italia e in varie parti del mondo, anche nel Nord America; gli uffici dove si ricevono le ordinazioni; i magazzini dove si procede all'imballaggio e al packaging personalizzato, dal momento che si cerca di soddisfare le esigenze specifiche di ogni cliente. In ultimo è stato presentato il reparto dove nuovi macchinari, freschi di brevetto, permettono la rigenerazione degli scarti industriali.

È stata una bella esperienza che sicuramente aiuterà i giovani studenti ad avere una maggiore consapevolezza di quanto sia importante avere un'ottica globale nella scelta del proprio percorso di studi, che tenga conto del mondo del lavoro e anche delle opportunità professionali offerte dal nostro ricco e non sempre ben conosciuto, territorio ligure".