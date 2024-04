Ventimiglia: incontro delle quarte del Liceo Aprosio con il Capitano dei Carabinieri Marco Da San Martino

Questa mattina le classi quarte del liceo Aprosio (indirizzo classico, scientifico e linguistico) hanno incontrato nell'Auditorium della scuola il capitano dei carabinieri di Ventimiglia, Marco Da San Martino, per conoscere da vicino le numerose attività svolte dai militari dell'Arma.

La mattinata si è conclusa con un interessante dibattito in cui i ragazzi hanno mostrato curiosità e interesse per il lavoro e le operazioni che i carabinieri effettuano ogni giorno sul territorio nazionale. Si è parlato in particolare di sicurezza stradale e dell' uso di sostanze stupefacenti.

Il liceo Aprosio è molto attento al tema della legalità e sicurezza e come ogni anno sta promuovendo una serie di incontri con i rappresentanti delle forze dell'ordine per sensibilizzare gli studenti e fornire loro strumenti e spunti di riflessione.