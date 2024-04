Ventimiglia, al via la gara per la nuova videosorveglianza: 600 mila euro per 78 telecamere

È stata pubblicata oggi la gara per la fornitura e la realizzazione del nuovo sistema di videosorveglianza per la Città di Ventimiglia. Si tratta di un operazione dal valore complessivo di 600.000 euro, finanziata in parte con il contributo del Ministero dell'Interno, che consentirà di avere un nuovo e più efficiente controllo sul territorio cittadino, per un totale di almeno 78 nuove telecamere dislocate in 31 zone del comune, salvo eventuali offerte migliorative.

“Con l’installazione delle nuove telecamere, la nostra Amministrazione intende dotarsi di un sistema atto a potenziare le azioni di prevenzione e di contrasto alle forme di illegalità presenti sul territorio, fornendo, nel complesso, un supporto alle attività delle Forze di Polizia – dichiara il Sindaco, On. Flavio Di Muro. Stiamo facendo il possibile per migliorare le condizioni di sicurezza della nostra città: dopo i presidi fissi nelle zone più sensibili, l'incremento dell'organico e l’inizio del turno serale della Polizia Locale e l’arrivo di 15 militari dell’Esercito, oggi aggiungiamo un altro importante tassello”.

Il sistema sarà dotato di un moderno ed efficiente software e la centrale tecnica sarà realizzata presso il Comando di Polizia Locale: questo consentirà di realizzare una nuova sala operativa per la gestione delle emergenze. Il nuovo sistema, inoltre, sarà integrato, potendovi accedere tutti i corpi di Polizia presenti sul territorio comunale.

La procedura di gara resterà aperta sino al 17/05/2024 alle 13:00. La documentazione e le modalità di partecipazione sono consultabili al seguente link: https://appalti.comune.ventimiglia.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action¤tFrame=7&codice=G00073&_csrf=5UN7IL0YYLYEH6739O2J692QUUETVOCI