Rombano i motori, 'Borghi in spider' fa tappa a Perinaldo e a Dolceacqua (Foto e video)

'Borghi in spider' fa tappa a Perinaldo e a Dolceacqua. I due borghi dell'estremo ponente ligure sono stati animati dalla sfilata delle eleganti autovetture 124 Spider e Barchetta.

Partite da Diano Marina le autovetture sabato sono giunte a Perinaldo per la prima tappa. Residenti e turisti hanno potuto ammirare le auto in esposizione in piazza Monsignor Antonio Rossi dopo la sfilata al convento. I partecipanti, provenienti da ogni parte d'Italia, inoltre, hanno potuto visitare l’Osservatorio Astronomico G.D. Cassini, sotto la guida di Lorenzo Sicignano e Giancarlo Vignale, e il centro storico con un cicerone d’eccezione: il sindaco Francesco Guglielmi.

Nel primo pomeriggio, invece, le auto si sono trasferite a Dolceacqua per la seconda tappa. Nel Borgo dei Doria le auto sono rimaste in esposizione in piazza Padre Mauro fino alla sera mentre i partecipanti hanno potuto visitare il centro storico e il castello dei Doria. Rientro, in serata, a Diano Marina dove i partecipati hanno alloggiato. Domenica mattina, invece, il gruppo è partito alla volta di Pietra Ligure.