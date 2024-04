Comitato No al Cpr a Diano Castello: "Mancanza di conoscenza del nostro territorio da parte di chi ci governa

"È semplicemente vergognoso - termina il Comitato - che le autorità governative scelgano la prima realtà turistica della regione tentando di addurre come motivazione quella di risolvere problemi di sicurezza. Come se la soluzione ai problemi di sicurezza comportasse necessariamente coinvolgere un territorio turistico, quando nell’entroterra ci sono innumerevoli aree che potrebbero essere utilizzare senza danneggiare il tessuto commerciale locale. Possibile che da La Spezia a Ventimiglia non siano stati in grado di trovare un’area più adatta allo scopo? Noi non ci rassegneremo e combatteremo fino alla fine la nostra battaglia: abbiamo programmato una conferenza stampa, ma è solo l’inizio. Rinnoveremo il nostro dissenso in tutte le sedi opportune, scendendo in piazza o ricorrendo al TAR ma anche e soprattutto durante le consultazioni elettorali. Ci ricorderemo in quelle occasioni sia di coloro che hanno preso questa folle decisione sia di coloro che non hanno mosso un dito per evitarla. In ogni caso il comitato fa notare che a oggi nessun atto formale da Roma è pervenuto al Comune di Diano Castello né ad altro ente del territorio”.