Sanremo, i candidati di Anima Luca Marvaldi e Sabrina Mergiotti in visita al Mercato Annonario

Proficuo incontro al Mercato Annonario di Sanremo per i candidati di Anima (Mager Sindaco) Luca Marvaldi e Sabrina Mergiotti per condividere lo stato dell’arte, le criticità e le proposte da tradurre in futuri atti amministrativi.

“Abbiamo interloquito con gli operatori dei banchi e dei box per comprendere il loro punto di vista, ha dichiarato Marvaldi, e le loro idee per il miglioramento della situazione. Dalla riqualificazione della parte esterna per renderla più accogliente e favorire l’entrata dei clienti, alla gestione intelligente dei parcheggi anche con eventuali schemi di tariffazione agevolata, al controllo puntuale tramite telecamere e sorveglianza attiva da parte della Polizia Locale, una sistemazione del processo di raccolta rifiuti che oggi è penalizzato dalla inciviltà degli esterni che sfruttano i locali dedicati agli operatori del mercato. Il Mercato Annonario svolge un ruolo vitale nel garantire l'accesso a cibo sicuro, nutriente ed economicamente accessibile per i nostri cittadini, promuovendo al contempo lo sviluppo economico, la sicurezza alimentare e la stabilità sociale. Ci impegniamo a tradurre in atti amministrativi le esigenze di miglioramento che abbiamo appreso durante questa visita".



“Abbiamo notato i diversi banchi vuoti e discusso l’eventuale opportunità di dedicarli a coloro che sono operanti, ha sottolineato invece Mergiotti, e che potrebbero agevolare la vendita a chilometro zero dei propri prodotti. Un modo per attrarre e mantenere il cliente durante il tempo degli acquisti o anche diventare attrattivi per i giovani. D’altronde il mercato è un piccolo paese che ogni giorno si risveglia. Le persone si incontrano, scambiano quattro chiacchiere, passano del tempo e noi dobbiamo impegnarci a rendere questo spazio comunale accogliente e sicuro”.