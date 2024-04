Giornata Mondiale del Libro, al Museo Bicknell di Bordighera la presentazione “Libri antichi e rari e dove trovarli”

Martedì 23 aprile alle 16, in occasione della Giornata Mondiale del Libro e del Diritto d’Autore e in adesione alla campagna nazionale di promozione alla lettura “Il Maggio dei Libri 2024 - Se leggi ti lib(e)ri”, si terrà al Museo Biblioteca Bicknell di Bordighera la presentazione “Libri antichi e rari e dove trovarli” dedicata ai libri più preziosi e rari conservati nel Museo Bicknell.



L’occasione permetterà al pubblico di ammirare alcuni dei libri più spettacolari e rari delle collezioni della Biblioteca, conservati all’interno del settore “Fondo Antichi e Rari”, e di dialogare con i bibliotecari Giovanni Russo e Marta Dolmetta che mostreranno dal vero le peculiarità dei volumi esposti.



Il “Fondo Antichi e Rari” del Museo Bicknell è stato oggetto di uno studio condotto dai due relatori all’interno del Master di II Livello in Metodi, strumenti, tecnologie per l’analisi, la descrizione e la documentazione del patrimonio manoscritto e stampato antico dell’Università di Cassino e del Lazio meridionale. Lo studio ha già permesso di presentare ad un pubblico specialistico di ricercatori, bibliotecari e archivisti la collezione e l’interessante storia della sua formazione avvenuta tramite la fusione della Biblioteca della Sezione Ingauna e Intemelia della Regia Deputazione di Storia Patria e le collezioni librarie del Museo fondato da Clarence Bicknell nel 1888 a Bordighera.



Tra i volumi di maggior pregio del settore “Fondo Antichi e Rari” una selezione di volumi che spazia dal Cinquecento all’Ottocento e conserva ben 23 libri stampati nel XVI secolo, 137 nel Seicento e centinaia di volumi unici relativi alla cultura antiquaria, storica, linguistica e artistica della Liguria, della Provenza e del Piemonte.

I risultati dei nuovi studi e della nuova catalogazione sono già disponibili nel Catalogo delle Biblioteche Liguri e nel catalogo del Servizio Bibliotecario Nazionale rendendo così noto in tutta Italia e oltre il grande patrimonio librario di Bordighera.

Marta Dolmetta

Laureata in Storia e tutela dei beni culturali presso l’Università degli Studi di Firenze nel 2018 e nel 2021 ha conseguito la Laurea magistrale in Storia dell’Arte presso lo stesso Ateneo con una tesi dedicata al Santuario di Montegrazie di Imperia discusso con il prof. Fulvio Cervini.

Dal 2019 ho lavorato sia in qualità di tirocinante che come catalogatrice e bibliotecaria presso il Museo-Biblioteca Clarence Bicknell. Nel 2022 ha lavorato presso le biblioteche dell’Università degli Studi di Genova nel Campus di Imperia e dal 2023 è docente di italiano storia e geografia presso l'Istituto Mater Misericordiae di Sanremo. Nel 2024 ha conseguito presso l’Università degli Studi di Cassino e del Lazio meridionale il Master di II Livello in Metodi, strumenti, tecnologie per l’analisi, la descrizione e la documentazione del patrimonio manoscritto e stampato con uno studio sul settore Fondo Antichi e Rari del Museo Bicknell oggetto dell’incontro.

Giovanni Russo

Laureato in Conservazione dei beni culturali curriculum archivistico e bibliografico nel 2007 con lo studio delle edizioni genovesi del Seicento e del Settecento conservate presso il Fondo Antico della Biblioteca Aprosiana, e ha conseguito nel 2012 la laurea specialistica in Archivistica e Biblioteconomia presso l’Università degli Studi di Genova con uno studio sui libri posseduti da Clarence Bicknell nelle biblioteche di Bordighera. Dopo numerosi progetti di collaborazione con l’IISL come catalogatore dal 2018 lavora come bibliotecario presso la Biblioteca “Clarence Bicknell” dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri e, sempre per conto dello stesso Istituto, lavora presso la Biblioteca Civica di Diano Marina “Angiolo Silvio Novaro” e dal 2022 nel Fondo Antico della Biblioteca Aprosiana di Ventimiglia. Nel 2024 ha conseguito il Master di II Livello in Metodi, strumenti, tecnologie per l’analisi, la descrizione e la documentazione del patrimonio manoscritto e stampato con uno studio sul settore Fondo Antichi e Rari del Museo Bicknell oggetto dell’incontro.