Amadeus lascia la Rai: “È tempo di nuovi sogni”. Per il Festival 2025 si pensa a Carlo Conti

“È tempo di nuove sfide, è tempo di nuovi sogni”. Con queste parole Amadeus si è congedato oggi in via ufficiale dalla Rai.

Dopo settimane di indiscrezioni e voci, è stato il conduttore in prima persona a fare chiarezza pubblicando sui social un video in cui annuncia il suo addio alla Tv di Stato.

Amadeus lascia dopo cinque Festival di Sanremo da assoluto protagonista come conduttore e direttore artistico contribuendo, a cavallo del periodo Covid, a un clamoroso rilancio della kermesse oltre a un netto riposizionamento dell'evento nelle fasce più giovani.

E ora che ne sarà del Festival? Le voci più insistenti portano verso un ritorno a Carlo Conti, un uomo 'garanzia' Rai che tornerebbe alla guida della kermesse. Mentre per la conduzione di “Affari tuoi” si fa strada l'ipotesi Stefano De Martino.