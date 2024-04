Alassio: Il Crea di Sanremo grande protagonista del Festival della Cucina con i Fiori

Sabato 13 alle ore 14,30 presso la Biblioteca Civica “Renzo Deaglio” di Alassio si terrà un seminario aperto a tutti intitolato: “La tradizione dei fiori commestibili nel mondo e utilizzi innovativi” a cura di CREA Centro di Ricerca Orticoltura e Florovivaismo di Sanremo con la partecipazione delle Università di Torino e Braganza (Portogallo) e la ditta RaveraBio di Albenga.

L'incontro si inserisce nel ricco programma del Festival della Cucina con i Fiori, ideato e diretto dal giornalista Claudio Porchia e giunto alla quinta edizione.

Il seminario ha lo scopo di illustrare le curiosità riguardanti i metodi innovativi per la coltivazione dei fiori, le ricette e le bevande a base di fiori preparate in tutto il mondo nonché le produzioni artigianali attualmente presenti in Italia.

Questo il programma

"i fiori commestibili nel mondo e le ricette tradizionali" con Andrea Copetta (CREA),

"la coltivazione dei fiori eduli fuori suolo ed in coltivazione verticale" con Silvana Nicola (UNITORINO),

"bevande non alcoliche a base di fiori" con Lilian Barros (Università di Braganza, Portogallo);

"i prodotti innovativi per la produzione artigianale ed industriale" con Marco Ravera (Raverabio)

Per info segreteria@ristorantidellatavolozza.it