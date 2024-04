Sanremo: calore esotico, melodie gitane e andaluse e una Suite di danze boeme” domani con la Sinfonica

Venerdì 12 aprile alle 17.00 sul palco del Teatro dell’Opera del Casinò il concerto dell'Orchestra Sinfonica di Sanremo diretto dal M° Stefan Fraas con la partecipazione del violinista Gary Levinson.

Il concerto dell'Orchestra Sinfonica di Sanremo di domani, diretto dal M° Stefan Fraas, si aprirà con la prima assoluta di "Entanglement" di Claudio Scannavini, compositore nato a Bologna nel 1959, la cui produzione comprende opere orchestrali, da camera, elettroacustiche e vocali, spesso caratterizzate da un approccio innovativo e audace.

Il programma proseguirà con il “Concerto n. 3 op. 61 in Si minore” di Camille Saint-Saëns che il grande violinista e compositore spagnolo Pablo de Sarasate (1844-1908) definì ”un gioiello” tanto da scrivere ad Auguste Durand, editore musicale parigino: “Per favore, digli di non permettere a nessuno di suonarlo prima di me. Vedrai che farò di questa opera di alto livello una interpretazione paradisiaca”.

Una composizione che oltre all’aspetto virtuosistico, è attraversata da suggestioni impressionistiche e da colori andalusi e gitani e che domani sarà esaltata dal talento di Gary Levinson che suonerà un raro violino Lorenzo Storioni del 1787.

Anche la seconda parte del programma si colloca nella seconda metà dell’ottocento, periodo nel quale aumentò l’interesse per la musica popolare, fino ad arrivare alla nascita delle “scuola nazionali”. L’editore tedesco Simrock aveva compreso il risvolto commerciale del nazionalismo musicale, pubblicando le Rapsodie ungheresi di Liszt nel 1846 e le Danze ungheresi di Brahms. Fu proprio quest’ultimo a segnalare il giovane Antonin Dvorak all’editore.

La sua “Suite ceca” (1879), che sarà eseguita domani, è composta da cinque movimenti e incorpora elementi della musica folk ceca, come la polka e la “sousedská”, offrendo un'esperienza vivace e colorata. La Suite si conclude infatti con una spumeggiante “Furiant”, una danza vivace, in cui si aggiungono trombe e percussioni.

Per chi volesse approfondire il programma sarà possibile accedere in sala mezz'ora prima del concerto per partecipare a “Invito all’ascolto”. L’approfondimento condotto dal professor Antonio Secondo, nato per offrire al pubblico elementi per un ascolto sempre più consapevole e completo.

Programma e biglietti su: www.sinfonicasanremo.it

● Biglietto intero: 25 euro

● Over 65: 10 euro

● Soci coop, fondazioni e associazioni convenzionate: 15 euro

● Under 25: gratuito

In questi giorni è stato aggiornato il calendario dei concerti di aprile e maggio a seguito di alcuni cambiamenti di orari e sedi. L’Orchestra non suonerà soltanto al Teatro dell’Opera del Casinò ma anche al Teatro Centrale (28 aprile e 3 maggio). Tutte le informazioni su www.sinfonicasanremo.it