Demanio Marittimo, l'assessore Scajola a Roma per manifestazione nazionale dei balneari

L’assessore regionale al Demanio Marittimo Marco Scajola parteciperà domani, giovedì 11 aprile, alla manifestazione organizzata a Roma dalle associazioni di categoria dei balneari Fiba Confesercenti e Sib-Fipe Confcommercio.

L’evento si svolgerà a partire dalle ore 11 in piazza Santi Apostoli. Scajola, su delega del presidente della Conferenza delle Regioni Massimiliano Fedriga, interverrà in rappresentanza dell’Ente come coordinatore del Tavolo in materia.

Lo scopo è quello di ottenere una norma nazionale di riordino del demanio marittimo, obiettivo condiviso dalle associazioni e dalla suddetta Conferenza.