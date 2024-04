Mobilitazione di soccorsi, questo pomeriggio a Molini di Triora per una donna caduta in campagna da circa tre metri, in frazione Glori.

Sul posto stanno intervenendo i Vigili del Fuoco, il personale medico del 118, la Croce Rossa di Taggia e il Soccorso Alpino.

Sta confluendo anche l’elicottero ‘Grifo’.