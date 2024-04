A Costarainera un tavolo tecnico sull’importanza della ciclabile sulla riviera italo-francese

Si svolge lunedì prossimo, organizzato dal Comune di Costarainera, il Tavolo Tecnico Transfrontaliero per presentare il progetto Interreg Alcotra 2021-2027 “Jardival 2”, che ha lo scopo di promuovere la cooperazione transfrontaliera tra Italia e Francia, evidenziando l’importanza strategica del collegamento ciclabile tra i giardini della riviera franco-italiana.

L’ambizioso progetto coinvolge il Département des Alpes-Maritimes – 06 (Capofila del progetto), il Comune di Cannes, il Comité Régional du Tourisme Cote d’Azur, il Comune di Imperia, il Comune di Costarainera, il Comune di Sanremo e l’Agenzia Regionale per la Promozione Turistica “In Liguria”.

L’obiettivo principale del progetto ‘Jardival 2’ è quello di migliorare l’attrattiva dell’area transfrontaliera aumentando la visibilità e le visite ai giardini della riviera franco-italiana.

Il convegno che avrà inizio alle 10,30 nella Sala Consiliare del Comune di Cipressa vedrà la presenza dei sindaci della Valle di San Lorenzo per sottolineare l’importanza della valorizzazione e riqualificazione delle risorse e del patrimonio del territorio. Significativo l’apporto dei partner francesi del progetto transfrontaliero: interverranno relatori per il Département des Alpes-Maritimes, capofila di Progetto INTERREG ALCOTRA 2021-2027, per illustrare il progetto ‘Jardival 2’ e professionisti del Comune di Cannes per illustrare esempi di buone pratiche oltreconfine.

I partner di progetto italiani, Comune di Sanremo e Comune di Imperia, porteranno esempi di riqualificazione di Giardini della Riviera franco italiana e loro valorizzazione attraverso collegamenti ciclabili esistenti e/o in corso di realizzazione.

Entrando più nello specifico del territorio, verrà presentato un esempio di recupero naturalistico di scarpata naturale fronte mare ed il progetto dei “Giardini incantati di Costarainera” con relativo percorso di snorkeling, per valorizzare la presenza della prateria di Posidonia oceanica che si sviluppa, in maniera consistente e particolarmente interessante, lungo tutta la costa del Comune.

Il progetto rientra nella realizzazione del completamento per la riqualificazione paesaggistica del percorso della pista ciclabile con un percorso parallelo ed esterno all’attuale galleria Cipressa-Costarainera di circa 450 metri, alternativo ma non sostitutivo, con l’importante collegamento al Parco del Benessere Novaro.

Il percorso pedonale già esistente sarà arricchito con aiuole con piante tipiche degli ambienti della spiaggia e delle scogliere a mare e con piante mediterranee, raccontate attraverso alcuni pannelli “parlanti” illustrativi grazie alla collaborazione con UNIGE – DAD.

Dell’accordo oltre ai Comuni interessati (S.Lorenzo, Cipressa e Costarainera) fanno parte i partner privati Amaie Energia & Servizi, Hanbury srl e C.E.M. S.p.a.

Previsto anche l’intervento di Marco Scajola Assessore Regionale all’Urbanistica e Rapporti con i lavoratori transfrontalieri “Rigenerazione urbana e sviluppo della ciclopedonale del Ponente”.