Bordighera: pubblicato il bando per l’assegnazione del chiosco per la vendita di fiori e piante in piazza Mazzini

E’ stato divulgato oggi il bando pubblico per l’assegnazione del chiosco per la vendita di fiori e piante che si trova in piazza Mazzini, a Bordighera; la superficie è pari a mq. 34, di cui mq 24 coperti e mq 10 scoperti. Il canone annuale ammonta a 3.600,00 euro e la durata della concessione è di 12 anni.

Le domande di partecipazione alla selezione devono essere inviate al Comune di Bordighera: via posta elettronica certificata, all’indirizzo bordighera@legalmail.it o con raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo ‘Comune di Bordighera – via XX Settembre n. 32 – 18012 Bordighera’. E’ possibile anche la presentazione a mano all’ufficio protocollo del Comune (da lunedì a venerdì, dalle 9 alle 12.30).

Può essere utilizzato esclusivamente il modulo apposito, scaricabile dalla sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di Gara e Contratti del sito istituzionale del Comune (QUI) o reperibile all’ufficio Commercio (Sportello Unico Attività Produttive).

Il termine per la presentazione delle domande scade 45 giorni dopo la data di pubblicazione del bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, ossia il 25 maggio 2024, e qualora tale termine sia in un giorno festivo, deve intendersi prorogato automaticamente al primo giorno non festivo. Non saranno comunque prese in considerazione le domande che, pur spedite a mezzo di raccomandata nel termine stabilito, non pervengano all’Ufficio Protocollo entro 5 giorni dalla data di scadenza del bando.