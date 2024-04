Elezioni Amministrative Sanremo: 'Andiamo!' presenta Elio Bossi, per lui un ritorno sulla scena politica

Torna sulla scena politica Elio Bossi. Dopo l’esperienza avuta nell’Amministrazione guidata dal Sindaco Maurizio Zoccarato, tra il 2009 e il 2014, Bossi si ricandida, nuovamente chiamato dallo stesso ex primo cittadino.

Dopo Massimo Rossano, annunciato la scorsa settimana, è quello del veterinario matuziano il nuovo nome della lista ‘Andiamo!’. Elio Bossi, 65 anni sposato con tre figli e nipoti è presidente dell’ordine dei veterinari della provincia di Imperia.

“Elio è un uomo di grande esperienza – ha detto Maurizio Zoccarato - come Consigliere comunale, ai tempi dell’amministrazione da me guidata. Ha molto da dare al progetto di ‘Andiamo!’ che guarda alla sostenibilità, alla qualità delle persone e quella parte legata al rispetto di qualsiasi essere, compresi i nostri amici animali. E’ un amico, una persona con cui abbiamo condiviso 5 anni di amministrazione e parte del percorso all’interno del Pdl. Ci conosciamo da più di 35 anni e, quindi, ci lega un grande rapporto di amicizia, che è il fil-rouge della nostra lista. Il suo è un inserimento pesante come conoscenza, personalità e valori”.

“Il motivo per cui sono qui – ha detto Bossi – è legato alla stima ed all’amicizia con Maurizio e la sua famiglia. L’esperienza amministrative con lui mi ha arricchito e mi auguro di poter essere un buon amministratore, una persona concreta e di migliorare ancora. Questo significa fare dei passi avanti per noi, per i nostri figli e nipoti. Nel prossimo quinquennio o decennio vorrei dare il mio contributo anche in quelle piccole cose che, molto spesso si annunciano importanti. Anche il discorso degli animali è fondamentale e, soprattutto nel centro cittadino ci sono difficoltà tangibile nella gestione dei loro amici ‘umani’. Ci sono persone anziane che non riescono a raccogliere le deiezioni e non sanno come smaltirle. Sarebbe opportuno intensificare i cassonetti di raccolta dedicati per agevolarli e rendere la città decisamente più pulita per residenti e turisti. Migliorare l’igiene urbana è un passo importante per tutti. Il motto è ‘Andiamo a fare e andiamo a migliorare’. Senza stravolgere con proclami particolari ma andando a toccare le cose di tutti i giorni. Credo molto in Gianni Rolando che può essere il sindaco ‘visionario’ come Pietro Agosti e che può fare il bene del futuro di Sanremo, con capacità importanti. E io sono qui per supportarlo con la mia pragmaticità per le piccole cose. Tutto questo senza dimenticare anche i grandi progetti, tra cui il waterfront, visto come l’impatto della nautica sull’economica locale. Non solo pensando al restyling del porto vecchio ma anche alla cantieristica che ha grossi sviluppi come l’accoglimento di yacht e navi nella nostra città”.

Quando ha deciso di ritornare in campo? “Io mi ero un po’ staccato dalla politica – termina – e, dopo i ‘corteggiamenti’ di Maurizio mi sono convinto, seppur lentamente. La mia presentazione tardiva non è frutto di strategie e siamo convinti che si possa lavorare per migliorare ulteriormente la nostra città. C’è solo l’amore per Sanremo, che qualcosa mi ha dato e che io cerco di restituire, lavorando ad una città green e sostenibile”.

Cosa è cambiato dal 2009 ad oggi? “Ai tempi c’era un partito strutturato come il Pdl mentre ora c’è una lista civica che cambia le prospettive. Ai tempi c’era un iter diverso, più verticale mentre ora è tutto diverso”.

Nel corso della presentazione 'Andiamo!' ha confermato che, tra le 500 schede consegnate dai cittadini con le richieste per la Sanremo del futuro, molte riguardano proprio il 'pet friendly' e la salvaguardia degli animali.