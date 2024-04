Si ustiona con il the caldo e finisce al ‘Gaslini’ di Genova. E’ accaduto nel tardo pomeriggio di oggi ad Ospedaletti.

Per cause ancora in via d’accertamento la bimba è stata investita dalla bevanda bollente e si è ustionata in diverse parti del corpo.

Sul posto è intervenuto il personale medico del 118 e un’ambulanza di Matuzia Emergenza. Viste le sue condizioni ne è stato disposto il trasferimento all’ospedale genovese in codice rosso di massima gravità.