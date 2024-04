L’impegno verso gli animali e l’ambiente: Sanremo coinvolge gli studenti e le associazioni locali (foto)

Sanremo ha unito le forze per l'educazione civica in due contesti specifici, con il coinvolgimento degli studenti dell'Istituto Colombo di Sanremo, dell'assessorato all'ambiente, della polizia municipale e delle associazioni locali: l'impegno verso gli animali e l'ambiente.

Giovedì scorso una quarantina di giovani partecipanti dell’istituto Colombo accompagnati dai professori si sono recati al canile gestito da Enpa, insieme all'assessorato all'ambiente e alla polizia municipale.

“I volontari – dichiara l’assessore Sara Tonegutti - hanno fatto vivere ai ragazzi un'esperienza unica, mostrando loro l'importanza della compassione e della cura verso gli altri esseri viventi”.

Sabato scorso invece, oltre 150 studenti, sempre accompagnati dai professori e supportati dall'assessorato all'ambiente, dall’associazione I Deplasticati e da Fidapa, hanno partecipato ad un clean up in città.

Quest’iniziativa ha avuto la finalità di educare e motivare i giovani a diventare cittadini responsabili e attivi nella cura del proprio territorio.

“Attraverso il coinvolgimento attivo dei giovani, delle associazioni locali e delle istituzioni pubbliche – conclude l'assessore all’ambiente Tonegutti - è possibile coltivare una cultura di responsabilità sociale e solidarietà, contribuendo così a costruire una società più civile e compassionevole, con un evidente impatto positivo sulla comunità. Un ringraziamento ad Amaie Energia per la collaborazione, alle associazioni coinvolte, alla polizia municipale e ai professori, in particolare al professor Alessandro Villa e alla professoressa Chiara Dalmasso, ma soprattutto un sentito ringraziamento ai ragazzi per la partecipazione”.