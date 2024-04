Sanremo torna oggi in televisione con 'Linea Verde' che proporrà lo spettacolo del 'Corso Fiorito'

Dopo il grande successo del Festival di febbraio, Sanremo torna questa mattina su Rai Uno, con la trasmissione del ‘Corso Fiorito’, l'emozionante celebrazione di colori e tradizioni che rendono la nostra città così speciale, andata in scena due settimane fa.

Sarà un altro spettacolo per chi non c’era e un'occasione eccezionale di promozione nazionale per la città. Il tema di quest'anno, gli sport outdoor, ha trasformato il ‘Corso Fiorito’ in un'affascinante rappresentazione di attività all'aria aperta che nel Ponente ligure possono essere praticate tutto l'anno.

Con ‘Linea Verde’, dalle 12.20 su Rai Uno, Margherita Granbassi, Livio Beshir e Peppone Calabrese guideranno gli spettatori in un viaggio mozzafiato attraverso le località in gara e i carri fuori concorso.