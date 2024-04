Sboccia la primavera alla Floricoltura Vivai Michelini di Borghetto S. Spirito: un mondo di fiori, piante e colori (Foto)

È esplosa la primavera nella Floricoltura Vivai Michelini a Borghetto Santo Spirito, dove fiori e piante si mescolano in una sinfonia di colori e biodiversità. In questo periodo dell'anno, l'atmosfera è vivace ed effervescente, accompagnata dalla ricchezza botanica che caratterizza questo splendido luogo.

Davide Michelini, titolare con la moglie Viviana e cuore pulsante di questo paradiso green, racconta la passione ereditata dai suoi genitori e l'impegno nel trasmetterla a tutto il team di collaboratori. “Ogni pianta, ogni fiore rappresenta una sfida accolta con entusiasmo, una ricerca costante di rarità da coltivare per offrire ai nostri clienti una scelta sempre più ricca”.

“La primavera - spiega Michelini - è il momento in cui le piante si vestono dei loro ‘abiti’ migliori: è la stagione della rinascita, dei colori vivaci e dei profumi avvolgenti. Un trionfo della natura che si riflette nel nostro impegno quotidiano ad ampliare sempre più l'assortimento, collaborando con florovivaisti in tutta Europa”.

Tra le meraviglie che si possono trovare in questo periodo nei Vivai Michelini, un'ampia gamma di piante, fiori, alberi da frutto e agrumi. Dalle orchidee esotiche all’eleganza delle calle, passando per le affascinanti succulente con magnifici fiori, tantissimi colori e varietà, ognuna un capolavoro di bellezza e resistenza.

Tantissime tipologie di gerani, tra cui l’Angel Eyes con cui i Michelini vinsero la Medaglia d’oro a Euroflora 2011, le bouganvillee dal viola, al bordeaux, al giallo al rosso e altre nuance, le passiflore e le lavande che aggiungono un tocco di raffinatezza e profumo ai Vivai Michelini, mentre i garofani di Sanremo e le margherite in tutte le loro sfumature conferiscono un'aura di storia e tradizione ligure alla collezione. Ma non solo. Nella Floricoltura Vivai Michelini di Borghetto S. Spirito è possibile acquistare ogni tipo di pianta o fiore, anche le più rare.

È ancora il momento giusto per acquistare e mettere a dimora anche le meravigliose varietà di agrumi, presenti nel vivaio in un vastissimo assortimento. Belli da vedere, buoni da mangiare, fanno bene e hanno una meravigliosa fioritura profumatissima, simbolo di eventi felici.

La Floricoltura Vivai Michelini è pronta ad accogliere tutti coloro che desiderano avvicinarsi al mondo della natura e della bellezza viva, offrendo una vastissima selezione di piante e fiori pronti per essere coltivati, ammirati e amati.

Floricoltura Vivai Michelini è a Borghetto Santo Spirito (Savona), in via per Toirano 4, a 500 metri dal casello autostradale.

Telefono 0182940600 – www.michelinivivai.it