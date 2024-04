Sanremo: domani a Palazzo Roverizio va in scena una rappresentazione sulla vita e le opere di Giacomo Puccini

Domenica 7 aprile, alle ore 17, nel salone del piano nobile affrescato dal Sarzana di Palazzo Roverizio a Sanremo, si terrà la rappresentazione sulla vita e le opere del ‘Sor Giacomo’



“Lo spettacolo gode del patrocinio della Fidapa BPW Italy-Sanremo che ringrazio con sincero sentimento – spiega la Prof. Erica Martini – ed è in collaborazione con il M° Erica Charlie Martini responsabile dell’organizzazione di Palazzo Roverizio. Un ulteriore tocco di glamour e bellezza verrà aggiunto dai gioielli scultura ispirati alle eroine pucciniane creati dalla designer Marina Corazziari che verranno esposti per l’occasione. Quando la musica incontra l’arte orafa, le bellezze architettoniche e’ impossibile non godere di tanta meraviglia. Al termine vi saluteremo con un lieto brindisi”.



Giacomo Puccini Francesco la Sacra

Soprano Angelica Cirillo

Pianoforte Leonardo Ferretti Gallino

Jewels byMarina Corazziari

Introduce l’evento Erica Martini

Evento patrocinato da Fidapa BPW Italy-Sanremo