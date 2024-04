Un incendio, sulle cui origini sono in corso le indagini delle forze dell’ordine, è divampato questa sera verso le 20.30 nella camera da letto di un appartamento in via Peitavino.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento frontaliero, che hanno spento le fiamme e bonificato la stanza. All’interno dell’appartamento un uomo che era agli arresti domiciliari e, per il quale ora la Polizia dovrà trovare una sistemazione.