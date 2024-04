Oggi al Conad di Taggia 'dalla malattia allo star bene': conferenza del dr. Frusi

Oggi 5 aprile, alle ore 17, presso la Sala Culturale Spazio delle Parole al Conad di Taggia si terrà la conferenza 'Dalla malattia allo star bene' a cura del dr. Mario Frusi, esperto in Fitoperapia, Omeopatia,Omotossicologia e autore del libri: La malattia ha le sue buone ragioni Ma le si può far cambiare idea e Star bene con poco. Teoria e pratica per il benessere quotidiano.

Alcuni argomenti che tratterà il dr. Mario Frusi sono: intestino felice: autogestione a partire da masticazione adeguata, poi probiotici, abbinamento dei cibi e bioritmo di assunzione…, Correlazioni tra intestino e patologie apparentemente disgiunte, come allergie, dolori vari, danni auto-immunitari..., Piccoli interventi posturali di piccola emergenza: stretching cervicale, stretching lombare a terra o in posizione seduta, micromassaggio orientale, applicazione di revulsivi e molto altro ancora. Al termine della conferenza le persone nteressate all’argomento potranno fare domande al dr. Frusi.

Gli organizzatori Spazio Conad e Antea Edizioni di Angelo Giudici sono uniti da progetti culturali che vanno al di là delle cose e a favore delle persone. Lo Spazio delle Parole è stato inaugurato il 2 marzo del 2023.