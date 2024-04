Bordighera, piantate le palme da dattero sul lungomare Argentina

E’ iniziata ieri, giovedì 4 aprile, la piantumazione delle palme “Phoenix dactylifera” sul lungomare Argentina di Bordighera; per queste essenze infatti la primavera risulta il periodo migliore per la messa a dimora, poichè la loro crescita è favorita dalle temperature in aumento e dall’attenuazione dei fenomeni atmosferici avversi, come venti forti, che colpiscono la costa.



Come stabilito dal capitolato di gara, gli esemplari hanno un’altezza del tronco di 250 cm, scelta che trova fondamento nella maggior probabilità di attecchimento e nella diminuzione di problematiche di stabilità in futuro. Il dottore agronomo del Comune di Bordighera seguirà l’evoluzione dell’impianto nei prossimi mesi, in modo che le palme possano attecchire e sviluppare un sufficiente apparato radicale già per la prossima stagione autunnale.