A Camporosso la "Giornata dello sport per lo sviluppo e la pace" (Foto)

Una giornata di sport e divertimento per i giovani a Camporosso. Nell’impianto di calcio di via Kennedy oggi è andata in scena la 3ª edizione della "Giornata dello Sport per lo sviluppo e la Pace" organizzata dal comune di Camporosso in collaborazione con Scuola di Pace.

"Hanno partecipato 130 ragazze e ragazzi della 4ª e 5ª primaria della nostra città, praticando sei diversi sport: non solo calcio, ma anche atletica, tiro con l’arco, pallamano, rugby, boxe e kickboxing" - fa sapere il sindaco Davide Gibelli presente insieme agli assessori Cristiana Celi e Marco Cannataro - "Abbiamo completato la giornata con un pranzo a Bigauda, ascoltando la testimonianza di alcuni atleti dell’associazione Ligure calcio non vedenti di Sanremo, perché lo sport è per tutti".

"Rivolgiamo un grande ringraziamento all’associazione Scuola di Pace e alla Spes per aver promosso e organizzato questa giornata che serve ad affermare il potere dello sport di cambiare il mondo, rafforzare i legami sociali e la crescita personale, attraverso la disciplina, il rispetto e la solidarietà per tutti" - sottolinea il primo cittadino - "Si ringraziano inoltre le insegnanti e le varie associazioni sportive che hanno aderito all’iniziativa: U.S. Camporosso, A.S.D. Team Moschitta di Camporosso, A.S.D. Archery Club Ventimiglia, Atletica 2000 Bordighera, ABC Bordighera, Sanremo Rugby. Questo evento è stato organizzato per celebrare la giornata internazionale dello sport per lo sviluppo e la pace che ricorre domani, il 6 aprile".