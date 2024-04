Ventimiglia, venerdì la visita dell’europarlamentare Isabella Tovaglieri

È in programma per venerdì 5 aprile la visita nella città di confine dell’On. Isabella Tovaglieri, europarlamentare della Lega, membro della Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia.

Alle 16.30, alla presenza del Sindaco di Ventimiglia, On. Flavio Di Muro, è prevista la visita al Porto Cala del Forte, centro nevralgico per lo sviluppo turistico della città. A seguire, alle ore 18, presso il locale “Old Time” di Via Trossarelli, si terrà una conferenza aperta al pubblico sull’agenda europea e sulle tematiche seguite dall’On. Tovaglieri.

La serata si concluderà con un aperitivo offerto dal Gruppo Identità e Democrazia del Parlamento europeo.