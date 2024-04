Imperia: violenza sui disabili a Villa Galeazza, l’assessore regionale Gratarola “Telecamere unici strumenti per vedere e ascoltare fenomeni drammatici”

Dopo la ribalta locale e nazionale, il caso delle violenze ai danni dei disabili ospiti di Villa Galeazza a Imperia è arrivato all’attenzione del consiglio regionale con l’interrogazione presentata da Enrico Ioculano (PD). Il consigliere ‘dem’ ha chiesto alla giunta e, in particolare, all’assessore alla Sanità, Angelo Gratarola, quali siano ne tipologie di controllo messi in atto da Regione Liguria sulle strutture sociosanitarie al fine di tutelare i pazienti.

“L’attività di vigilanza e di controllo viene eseguita dall’Asl e da Alisa con i gruppi di valutazione, quella ordinaria viene effettuata senza preavviso secondo un programma condiviso, mentre la vigilanza straordinaria avviene senza alcun preavviso - ha risposto Gratarola, che ha poi sostenuto come la videosorveglianza sia l’ultimo strumento utile per il controllo all’interno delle strutture - Regione Liguria ha stabilito l’installazione delle telecamere e sono favorevole, si deve trovare l’applicazione dei sistemi in relazione anche con privacy, ma è l’unico strumento che ci consente di sapere qual è la condizione degli ospiti, per poter vedere e ascoltare fenomeni drammatici come quelli accaduti”.