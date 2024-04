Costa dianese, Ioculano (PD): “Primo intervento per rimediare agli effetti del ripascimento"

"Il tratto di costa tra Diano Marina e San Bartolomeo al Mare ad oggi appare come un susseguirsi di montagnole di ghiaia che impediscono di rivolgere lo sguardo al mare. A ridosso della bella stagione una zona turistica così pregiata si ritrova in una condizione preoccupante, non solo per motivazioni di fruizione della spiaggia ma per tematiche legate allo sfogo a mare dei rii che vengono ora ostacolati dai muri di ghiaia" dichiara il consigliere regionale del Partito Democratico Enrico Ioculano dopo la risposta in aula alla sua interrogazione sui lavori nel tratto di costa tra Diano Marina e San Bartolomeo al mare.

”La risposta dell’assessore Giampedrone, che parla dell’avvio, da parte della Regione, di un'azione correttiva imminente e dello spostamento di 9mila metri cubi di ghiaia dal lato di Levante al confine con San Bartolomeo, in modo da riequilibrare l'assetto planimetrico della spiaggia ed eliminare l'accumulo che ostacola i rii, e che occorre attendere un tempo di 3 anni per capire come si riequilibrerà definitivamente la situazione. Nel caso, si accelererà il processo provvedendo ad altre movimentazioni di ghiaia”.

“Quanto detto conferma la criticità del ripascimento e fissa la necessità di tenere alta l’attenzione su un intervento senz'altro complesso che ha mostrato problematicità dalla prima posa. La reazione scomposta del sindaco di Diano Marina alla mia interrogazione dimostra una volta di più come sia opportuno tenere ferma l'attenzione sul tema: la suscettibilità degli amministratori è sempre sinonimo di debolezza e scarsa fiducia nei propri mezzi. Monitoreremo gli interventi e verificheremo che i lavori siano portati a termine nei tempi per permettere a cittadini e turisti di riavere la propria spiaggia”, conclude Ioculano.