2 aprile: ‘Giornata Mondiale della consapevolezza sull’Autismo’, il pensiero di Davide Verrando

“Deve essere un'occasione importante ma soprattutto un’opportunità per sensibilizzare l'opinione pubblica ed aumentare la consapevolezza sull'autismo, promuovere la comprensione e l'accettazione delle persone autistiche sostenendo sia l'inclusione che i diritti di chi convive con questo disturbo, affinché abbiano una vita piena e soddisfacente”.

Sono le parole di Davide Verrando, candidato per Fratelli d’Italia alle prossime elezioni Amministrative di Sanremo. “Fondamentale è sostenere attivamente tutti i centri, le comunità e le associazioni, spesso dimenticati, che con grande abnegazione ed impegno si occupano dei percorsi assistenziali, anche in età infantile e delle loro famiglie. Sono di esempio le diverse realtà locali che accolgono e sostengono chi necessita di progetti riabilitativi ad affrontare la vita di ogni giorno offrendo sempre un servizio di qualità e a loro deve essere rivolta la nostra riconoscenza per lo straordinario lavoro svolto”.