Sanremo: dipendente di Amaie Energia vince la causa con l'azienda per l'adeguamento delle mansioni

Difeso dall’avvocato sanremese Maria Josè Sciortino, un dipendente di Amaie Energia ha vinto la causa contro l’azienda, che gli ha dovuto riconoscere il quarto livello in luogo del secondo.

In pratica il giudice ha confermato che l’uomo deve essere inquadrato con la carica di capo squadra e non quella di operaio semplice, come oggi. Oltre a questo, che comporta un aumento dello stipendio, l’azienda dovrà conferire al dipendente 8.900 euro (più le spese processuali) per gli arretrati dal 2017 al 2022

Nel corso del procedimento la difesa dell’uomo ha sostenuto che, secondo il regolamento interno dell’azienda, i dipendenti devono essere adeguati a seconda della mansione che svolgono mentre, secondo la tesi di Amaie Energia, bisognerebbe partecipare ad un concorso.