Frana a Bordighera, Ingenito: "Contiamo entro sera di ripristinare viabilità alternativa provvisoria" (Foto)

"Contiamo, entro sera, di ripristinare una viabilità alternativa provvisoria" - dice il sindaco di Bordighera Vittorio Ingenito dopo aver effettuato un sopralluogo, questa mattina insieme al vicesindaco Marco Laganà, nell'area in cui ieri sera una frana ha fatto crollare un muro di contenimento in strada Giambranca.

A causa dello smottamento dodici persone sono rimaste isolate. "I tecnici comunali sono già al lavoro" - fa sapere il primo cittadino - "Hanno già chiamato anche un geologo e un ingegnere".

Sul posto sono intervenuti subito i vigili del fuoco di Ventimiglia e la polizia locale che ha interdetto il transito visto che non è stato possibile rimuovere la grossa quantità di materiale interessato dalla frana. "Per togliere quel fronte di frana di 25 metri bisognerà, invece, attendere che la frana si fermi perché è ancora in leggero movimento" - sottolinea il sindaco Ingenito - "Dopodiché bisognerà ricostruire un muro".