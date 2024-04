Elezioni Amministrative Sanremo: altri tre candidati per 'Anima', ecco Menozzi, Moscato e Marenco

Proseguono le conferme delle candidature con Anima per Mager Sindaco. “Oggi – spiega Sergio Tommasini, Presidente dell’Associazione Anima – annunciamo 3 nomi che riteniamo molto importanti per la nostra lista che sostiene la candidatura prestigiosa di Alessandro Mager: sono Mauro Menozzi, 59 anni, architetto, Ester Moscato, 58 anni, imprenditrice (settore florovivaismo), Alessandro Marenco, 53 anni, insegnante e avvocato”.

Mauro Menozzi: “Ho deciso di candidarmi con Anima per Alessandro Mager perché ne condivido il progetto e perché l’uomo è determinato, affidabile e pragmatico. Di lui mi colpisce l’emotività quando parla di Sanremo, come ad esempio l’altro giorno al Centrale durante la presentazione della coalizione civica per Sanremo. In questi anni in Amministrazione ho condiviso molti progetti e vorrei lavorare per portarli a termine. Anima rappresenta lo spirito di rinnovamento e sono felice di farne parte, insieme a candidati di grande spessore, con i quali possiamo far crescere ulteriormente la città. C’è lo spirito giusto per affrontare la sfida elettorale e quella di governo”.

Ester Moscato: “Il mio percorso politico è iniziato nel 2019 all’interno di una lista come parte di una coalizione civica. Sono stata vice presidente nella prima commissione consiliare che si occupa di competenze in materia di finanze, patrimonio, demanio, economia, commercio, industria, artigianato e floricoltura e vicepresidente in quinta commissione con competenza in materia di sanità. Ho collaborato in modo attivo al tavolo del turismo e della floricoltura, ho avuto un incarico sulle frazioni che mi ha permesso di dare il mio contributo alla realizzazione di alcuni progetti. Un’esperienza che arricchisce e che ho deciso di riprovare a fare perché sicuramente la seconda volta si è più forti e si capisce di più come funziona la macchina dell'amministrazione. Vorrei portare un’attenzione particolare per il settore da cui provengo. Si tratta di un tema delicato, quanto importante: l'obiettivo è di sviluppare alcune idee e sbloccare certe situazioni. Dall'esperienza lavorativa è derivata la scelta di praticare l'impegno politico, perché il mio lavoro mi ha portata a confrontarmi con esigenze e realtà di altre città. Per esprimere un cambiamento reale è importante impegnarsi, non solo a livello cittadino, ma livello di gruppo. Anima oggi rappresenta al meglio i miei ideali, ho deciso di rimettermi in gioco perché credo fortemente nei valori, nelle idee e nei progetti per la nostra città che sono rappresentati all'interno di questa associazione. Il mio impegno vuole dare spazio al tema dell'Agricoltura e della Floricoltura, due settori che ricoprono un ruolo importante e fondamentale, non solo a Sanremo, ma in tutta la provincia. La visione è quella di arrivare a una gestione del territorio che sia capace di impostare il futuro attraverso una progettazione che metta in risalto le eccellenze, promuova il territorio e favorisca sinergie tra le diverse attività produttive. Vedo in Alessandro Mager il candidato sindaco più qualificato, la preparazione e la professionalità che lo hanno sempre contraddistinto lo porteranno ad affrontare al meglio le grandi sfide con le quali si dovrà confrontare la città, dal miglioramento della quotidianità alla visione di un ambizioso futuro”.

Alessandro Marenco: “Mi candido a sostegno di Alessandro Mager perché sono convinto sia una persona estremamente affidabile, seria e competente. Personalmente, ho sempre ritenuto necessario impegnarmi in prima persona nelle cose in cui credo, in particolar modo nei settori a me più affini, come la cultura e il terzo settore. Allo stesso modo mi sento di affrontare l'impegno politico come servizio alla collettività con l'intento di perseguire il bene comune. Ho scelto di farlo in Anima - che ho contribuito a fondare - perché ritengo questa Associazione un importante elemento di novità nel panorama sanremese, uno strumento che ha consentito a molte persone, soprattutto giovani, di avvicinarsi all’amministrazione della cosa pubblica”.

Anima è un movimento civico-culturale di ispirazione liberal-democratica e cristiana, costituito a giugno 2023 con l’obiettivo di aggregare persone portatrici di diverse sensibilità del mondo sanremese e provinciale, per costruire una proposta per Sanremo 2024, che sostiene la candidatura di Alessandro Mager alla carica di Sindaco di Sanremo.