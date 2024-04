San Biagio della Cima, da domani sino al 21 aprile incontri su 'Storie dell’Italia interna'

Riprende la rassegna di incontri culturali e presentazioni 'Storie dell’Italia interna', organizzata dall’associazione “Amici di Francesco Biamonti”. Con un occhio paesologico, per citare il noto scrittore Franco Arminio, la rassegna, in linea con le finalità dell’associazione, promuove la ricerca verso i luoghi dell’entroterra e uno sguardo e un approccio sperimentali, che tentino di comprendere il mondo che ci circonda, nella sua compresenza di antico e moderno, con uno sguardo nuovo. Come ogni anno, i percorsi attraverso i libri si completeranno con una passeggiata reale lungo i luoghi biamontiani: perché la grande letteratura non può che nascere dall’attenzione verso la realtà.

Gli appuntamenti sono i seguenti:

Sabato 30 marzo ore 17,00

Presentazione di E mi. Storia di un paese che resiste. Glori Valle Argentina a cura di Veronica Testa, Antea Edizioni. L'autrice dialogherà con Corrado Ramella.

Verranno esposte le foto di Juliette Van Eijsden presentate nel libro;

sabato 6 aprile - ore 17,00

Presentazione di Atlante Appennino di Elisa Veronesi, Piano B Edizioni. L'autrice dialogherà con Daniela Cassini e Corrado Ramella;

sabato 20 aprile - ore 17,00

Presentazione di Apricaleidoscopica di Marco Cassini, Erredi grafiche Editoriali. L'autore dialogherà con Marco Scullino;

domenica 21 aprile - ore 9,15

Itinerario sui luoghi biamontiani, accompagnato da letture di brani tratti dai suoi libri. Ritrovo davanti al Comune, munirsi di scarpe da trekking e borraccia d'acqua.

Ogni incontro sarà seguito da un piccolo momento conviviale La cittadinanza è cordialmente invitata.

