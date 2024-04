Bordighera Outdoor Experience, dal 25 al 27 aprile tanti modi diversi per vivere un territorio unico

Dopo il successo dell'edizione 2023, ‘Bordighera Outdoor Experience’ torna con una formula ampliata: più giornate, più esperienze, più tour gratuiti con guide esperte per scoprire la città delle palme e il suo territorio.

Sant'Ampelio Outdoor Village, biking, trekking e itinerari culturali sono al centro di un evento di tre giorni che vuole crescere per valorizzare la vocazione outdoor di Bordighera e per sviluppare tutte quelle potenzialità di destagionalizzazione che le sono proprie per pregio paesaggistico, patrimonio culturale, eccellenza dell'offerta enogastronomica e clima. Ognuno, secondo età, preferenze e inclinazioni, potrà scegliere la propria esperienza per vivere questo meraviglioso territorio.

Saranno tre giornate alla scoperta di Bordighera e del suo territorio, quattro esperienze diverse da vivere outdoor: MTB elettrica, e-bike, trekking, passeggiate culturali. Quindi il Sant'Ampelio Outdoor Village con area Street food, area bike jumping, percorsi MTB per i più piccoli, espositori, partenza dei tour guidati gratuiti.

24 tour guidati gratuiti distribuiti su 2 giorni, 514 posti per partecipare ai tour guidati gratuiti, 60 MTB elettriche a disposizione per partecipare ai tour guidati gratuiti e 20 e-bike a disposizione per partecipare ai tour guidati gratuiti, da prenotare su www.visitbordighera.it. Prevista anche la ‘Beodo Trail’ non competitiva.

Molti altri gli appuntamenti come: il Tour in MTB elettrica sui percorsi del bike park di Monte Nero, per un'avventura sospesi tra la macchia mediterranea e il mare, il Tour in e-bike su strada, alla scoperta di Bordighera con la prospettiva delle due ruote, trekking sui sentieri che portano ai borghi della prima collina e al loro fascino, passeggiate culturali sulle tracce di Monet, a 140 anni dal suo soggiorno a Bordighera. Sotto gli appuntamenti nel dettaglio.

25 aprile

- Il Sant'Ampelio Outdoor Village sarà aperto dalle 9 alle 18; dalle 10 alle 12.30 e dalle 14 alle 17. area bike jumping e percorsi MTB per i bambini

Mattino

• Tour guidato gratuito con MTB elettrica a disposizione dei partecipanti

• Tour guidato gratuito con MTB di proprietà

• Tour guidato gratuito su strada con e-bike a disposizione dei partecipanti

• Trekking guidato gratuito

Pomeriggio

• Tour guidato gratuito con MTB elettrica a disposizione dei partecipanti

• Tour guidato gratuito con MTB di proprietà

• Tour guidato gratuito su strada con e-bike a disposizione dei partecipanti

• Trekking guidato gratuito

• Passeggiata culturale guidata gratuita

26 aprile

Il Sant'Ampelio Outdoor Village sarà aperto dalle 9 alle 18; dalle 10 alle 12.30 e dalle 14 alle 17 area bike jumping e percorsi MTB per i bambini

Mattino

• Tour guidato gratuito con MTB elettrica a disposizione dei partecipanti

• Tour guidato gratuito con MTB di proprietà

• Tour guidato gratuito su strada con e-bike a disposizione dei partecipanti

• Trekking guidato gratuito

• Passeggiata culturale guidata gratuita

Pomeriggio

• Tour guidato gratuito con MTB elettrica a disposizione dei partecipanti

• Tour guidato gratuito con MTB di proprietà

• Tour guidato gratuito su strada con e-bike a disposizione dei partecipanti

• Trekking guidato gratuito

27 aprile

• Beodo Trail non competitiva con partenza dalla Spianata del Capo

Sarà un weekend ricchissimo che si concluderà domenica 28 aprile con la giornata commerciale nell'ambito della ‘Primavera Bordigotta’, con animazione dedicata ai bambini, spettacoli di danza, artigianato di qualità e fiera ambulante.

Sarà il culmine di un evento a cura di Confesercenti che, già a partire dal 20 aprile e per 10 giorni, offrirà a cittadini e ospiti tantissime esperienze che renderanno protagonisti la natura, lo sport, l'arte e la cultura, l'enogastronomia e il patrimonio museale: dalla mostra fotografica itinerante ‘Scatti Ciclovia Bicknell’ alla creazione di piatti speciali da gustare in alcuni ristoranti e hotel della Città, dall'esposizione di Laura Maineri a itinerari turistici, trekking e bike tour e alle visite di alcuni musei con agevolazioni tariffarie grazie alla card turistica gratuita ‘Primavera Bordigotta’, che sarà distribuita presso lo IAT.

"Dopo l'ottimo riscontro dell'edizione 2023 – ha detto il Sindaco Vittorio Ingenito – ‘Bordighera Outdoor Experience’ si conferma uno degli appuntamenti più importanti della nostra programmazione annuale e lo fa con una formula decisamente ampliata. Passiamo da una a tre giornate, con più esperienze diversificate e più opportunità per tutti coloro che vogliono vivere questo territorio unico: saranno ben 514 i posti prenotabili su www.visitbordighera.it per partecipare ai 24 tour guidati gratuiti che si svolgeranno il 25 e 26 aprile con partenza dal Sant'Ampelio Outdoor Village, mentre il 27 aprile sarà dedicato alla Beodo Trail non competitiva. Sono numeri significativi, che confermano l'assoluta convinzione con cui stiamo traducendo in azioni concrete il Piano Strategico del Turismo e le tre linee guida di sviluppo individuate: outdoor, cultura ed enogastronomia. Dall'analisi del contesto e delle potenzialità siamo quindi passati a una fase operativa, lavorando per un'offerta che sia sempre più esperienziale, destagionalizzata e sostenibile e che sia motore della crescita economica cittadina. In questo percorso sono stati e continueranno a essere indispensabili il sostegno e l'apporto del Tavolo del Turismo, con cui abbiamo un dialogo costante; sono state infatti condivise sia la scelta di trasformare Bordighera Outdoor Experience in un evento su più giorni sia quella delle date di svolgimento, in parziale concomitanza con la Primavera Bordigotta organizzata da Confesercenti. Abbiamo creato una sinergia virtuosa in cui pubblico e privato lavorano insieme per il bene comune della Città e i risultati iniziano a vedersi, come testimoniano i numeri di arrivi e presenze nel 2023 e la soddisfazione espressa dagli operatori. Il nostro desiderio è quello di farlo diventare un vero e proprio 'Festival dell'Outdoor' di una settimana”.

“Bordighera Outdoor Experience – dice Melina Rodà, Assessore alle Manifestazioni - è uno degli eventi di prodotto individuati dal nostro Piano di Sviluppo del Turismo e dà il via all'attuazione delle nuove direttrici strategiche che guideranno la definizione del calendario annuale delle manifestazioni. L'obiettivo principale, in accordo con il Tavolo del Turismo, è la destagionalizzazione dei flussi in chiave outdoor, cultura ed enogastronomia. L'Amministrazione ha scelto di impegnarsi con un notevole sforzo organizzativo, per una ‘tre giorni’ di esperienze alla scoperta del territorio con guide di grande preparazione: sarà sufficiente prenotare su www.visitbordighera.it per partecipare a trekking sui sentieri della prima collina, itinerari culturali, tour su due ruote con le 60 MTB elettriche e le 20 e-bike che saranno messe a disposizione del Comune di Bordighera. Base fìssa sarà il Sant'Ampelio Outdoor Village, dove si potrà assaggiare Street food di qualità o assistere a esibizioni di bike jumping, mentre per i bambini saranno creati percorsi MTB dedicati. Il 27 sarà la giornata della Beodo Trail non competitiva lungo il sentiero che porta verso Sasso. Tutto questo grazie all'impegno dell'Ufficio Turismo del Comune, operativo sul campo, e alle associazioni e alle guide che ci hanno affiancato nell'organizzazione: Sanremo Bike School nella persona di Fabio Carota, Simona Gibertini, Discover Riviera nella persona di Gioele Morreale e Supernatural nella persona di Stefano Scialli. A tutti loro e al Tavolo del Turismo il nostro più sentito ringraziamento. Vorrei a settembre portare nuovi appuntamenti per migliorare ulteriormente l’appuntamento del 2025, magari portandolo a 5 giorni”.

Il costo della manifestazione per il Comune è di 25mila euro. Quest'anno sono 514 i posti prenotabili, tre volte quelli dello scorso anno. Quindi ci si attende un numero elevatissimo di partecipanti.