Pasqua, traffico fluido in autostrada per un weekend contrassegnato dal maltempo

Mentre, al momento, il traffico di un possibile ‘esodo’ non si fa sentire sulla A10 Genova-Ventimiglia, dovrebbe quasi certamente essere una Pasqua (e parte della Pasquetta) grigia e colma di pioggia con neve sulle montagne più alte, quella che attende residenti e turisti nella nostra provincia.

Le previsioni annunciate già nei giorni scorsi sembrano trovare conferma nei modelli matematici delle ultime ore. Se per oggi e domattina la situazione sulla nostra provincia vedrà solo vento abbastanza forte e qualche debole e sparsa precipitazione, dalla tarda mattinata di domani sono previsti rovesci e temporali diffusi. Il vento sarà forte, tra 50 e 60 km/h con raffiche di burrasca a 60-70 km/h e con valori maggiori sui rilievi. Mare molto mosso.

Al momento, per domani non è stato diramato nessun messaggio di allerta ma, sempre secondo le previsioni, potrebbe arrivare per domenica, giorno di Pasqua, quando è previsto un ulteriore peggioramento (già dalla notte), con piogge diffuse e rovesci, cumulate elevate e, dal pomeriggio venti in rinforzo dai quadranti meridionali su tutte le zone fino a forti, ed ulteriore intensificazione nel corso della serata. Mare molto mosso in aumento fino a localmente agitato in serata.

Sarà quindi una Pasqua al ‘tizzone’ come dicevano gli anziani e con la pioggia che dovrebbe andare avanti con precipitazioni consistenti fino alla prima mattinata di lunedì. Per gli appassionati della ‘gita fuori porta’ con relativo barbecue c’è qualche possibilità anche se ovviamente troveranno terreni intrisi d’acqua. Dalla mattina di lunedì, infatti, dovrebbe tornare il sole.

Con il terreno già pieno d’acqua e con le previsioni che preannunciano quantità di pioggia importanti, non sono escluse possibili nuove frane e smottamenti. Sarà una Pasqua da tenere sotto controllo.