Sabato mattina, dalle ore 10:00 alle ore 11:00, presso il point di Andiamo! in via Roma, 117, la dottoressa in Scienze dell’Alimentazione, Syria Vendemmiale, terrà una lezione gratuita su “La spesa intelligente”.

Un corso rivolto ai cittadini per imparare ad organizzare una spesa salutare, su come preparare velocemente pietanze gustose ed equilibrate e pianificare un menù settimanale. Una lezione che vuole trasferire a famiglie e ragazzi le basi dell’educazione alimentare.