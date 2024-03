Sanremo, Daniele Ventimiglia (Lega): "Città e frazioni devastate dal pericolo buche" (foto)

“Uno dei temi più urgenti che ci troviamo ad affrontare a Sanremo è lo stato precario delle nostre strade, dimenticato da questa amministrazione che in dieci anni ha investito poco e male per garantire il decoro e la sicurezza stradale. Ogni via di Sanremo, e ribadisco - ogni via -, centrale o periferica che sia, è interessata da questa emergenza. Queste non solo danneggiano le nostre auto, ma mettono a rischio la sicurezza di ogni cittadino. Tra le priorità della Lega Sanremo e del nostro candidato sindaco Gianni Rolando, ci sarà la risoluzione di questo sentito problema. Non possiamo più permetterci di ignorare la condizione delle nostre strade, né di accettare compromessi sulla sicurezza dei nostri concittadini”.

Lo afferma il capogruppo in consiglio comunale a Sanremo e candidato della Lega Daniele Ventimiglia a sostegno di Gianni Rolando sindaco.

“Intendiamo promuovere un piano di interventi urgente e mirato al ripristino delle strade in stato di ammaloramento, assicurando che ogni buca pericolosa venga riparata tempestivamente e adeguatamente.

Ritengo molto grave, almeno per le buche più pericolose, che l’amministrazione non sia ancora intervenuta, ma si sia limitata solamente a porre cartelli stradali di pericolo. Ascolterò attentamente ogni segnalazione e preoccupazione dei cittadini, come ho sempre fatto, per garantire che le risorse economiche vengano impiegate nel modo più efficiente e trasparente possibile.

Sanremo merita strade sicure e ben mantenute, che favoriscano la mobilità e il benessere di tutti i suoi abitanti ma soprattutto che siano un gradito biglietto da visita per turisti che ci scelgono per le vacanze. Con il sostegno e la fiducia dei sanremesi, possiamo realizzare questo obiettivo e costruire insieme una città migliore e più accogliente. È giunto il momento di un cambiamento significativo per la nostra città – conclude Ventimiglia - e il mio impegno sarà concreto”.