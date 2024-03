L'assessore regionale Sartori in visita nei “Borghi in fiore” Molini di Triora e Santo Stefano al Mare

L'assessore regionale al Turismo Augusto Sartori si è recato quest'oggi a Molini di Triora e Santo Stefano al Mare a incontrare le amministrazioni comunali, con in testa i sindaci Manuela Sasso e Marcello Pallini, per ammirare le installazioni floreali realizzate nelle due località. Molini di Triora e Santo Stefano al Mare sono due degli otto Comuni liguri che partecipano quest'anno alla seconda edizione di “Borghi in fiore”, il contest online promosso dall'Assessorato al Turismo di Regione Liguria grazie all'impegno e alla professionalità del Distretto Florovivaistico Ligure.

Le foto delle installazioni, realizzate da talentuosi florovivaisti locali, saranno pubblicate sui canali social ufficiali di Regione Liguria dal 30 marzo al 3 aprile per poter essere votate dagli utenti.

Gli altri paesi in gara sono: Lerici, Brugnato, Zoagli, Campoligure, Laigueglia e Castelvecchio di Rocca Barbena.