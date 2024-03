Elezioni amministrative, il logo e il video della lista civica 'Ospedaletti Insieme'

A correre per le prossime amministrative c’è anche la lista civica ‘Ospedaletti Insieme’ che porta come Candidato Sindaco Valentina Lugarà e che nasce dall'esperienza e condivisione in questi cinque anni di percorso amministrativo.

“Il logo della Lista ‘Ospedaletti Insieme’ – si spiega nella noya - rappresenta per noi il simbolo di un abbraccio. Come potrete vedere nel nostro video il logo nasce dalla nostra Ospedaletti, dai moli, dal nostro golfo ed il mare, che piano piano si trasformano in un abbraccio. Un abbraccio per tutti Noi. Accompagna il nostro logo il brano musicale dal titolo ‘Country’, che non a caso, significa ‘Paese’. I Colori, sono quelli che ci rappresentano da sempre”.