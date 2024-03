Elezioni Amministrative a Sanremo: problema asfalti, Mager "Servono nuove risorse per intervenire"

“Il tema degli asfalti ammalorati è sicuramente molto sentito dai cittadini di Sanremo, come del resto avviene praticamente in tutti i comuni italiani”.

Sono le parole di Alessandro Mager, candidato a sindaco per quattro liste civiche a Sanremo. “Il problema è serio – prosegue – perché la città ha una rete viaria comunale di circa 300 chilometri lineari. Per intervenire in modo efficace su tutta la rete si stima che sarebbero necessari più di dieci milioni di euro, e a seguire almeno tre milioni di euro ogni anno per la normale manutenzione. Sono soldi che il Comune, semplicemente, non ha. Il problema non è quindi tecnico o politico ma economico. Come ormai sapete intendo affrontare il mio impegno in modo razionale, senza lasciarmi andare a facili promesse elettorali”.

“Il primo passo del futuro sindaco – va avanti Mager - dovrà essere quindi una profonda analisi del bilancio comunale per individuare nuove risorse, anche attraverso contributi che lo Stato riconosce per investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, per intervenire subito nelle situazioni che costituiscono un pericolo immediato per i cittadini, e per avviare un programma pluriennale per la sistemazione di tutta la viabilità, dando la stessa dignità alle zone centrali e a quelle delle frazioni”.

“Sul piano operativo – termina - bisognerà infine ottimizzare la programmazione dei lavori con una sinergia maggiore tra gli uffici comunali e le ditte incaricate di eseguire lavori pubblici o privati che incidono sulla viabilità, al fine di evitare quelle situazioni nelle quali un asfalto appena rifatto diventa oggetto di nuovi interventi. Allo stesso tempo sarà necessario programmare gli interventi non urgenti in modo da non interferire con i periodi festivi e di maggior afflusso di turisti in città”.