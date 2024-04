Festa al Piccolo Cottolengo di Sanremo per i 100 anni di Angela Crespi

Un giorno di festa al Piccolo Cottolengo Sanremo per il 100° compleanno di Angela Crespi, originaria di Ceriana.

Nata e cresciuta a Ceriana, figlia di un ciabattino locale, Angela Crespi ha dedicato gran parte della propria vita al lavoro, dapprima nei campi e successivamente insieme al marito Nino gestendo un negozio di frutta e verdura fino al momento della pensione.



“Oltre ad essere una donna di straordinario impegno lavorativo - dicono dal Piccolo Cottolengo Sanremo - Angela è stata una cuoca appassionata della tradizione culinaria ligure. Il suo amore per la cucina si è tramandato attraverso le generazioni; suo nipote Paolo ricorda con affetto la sua deliziosa Sardenaira. Da cinque anni, Angela risiede al Piccolo Cottolengo Sanremo, dove oggi si è tenuta una festa speciale per celebrare questo importante traguardo insieme alla figlia Nilla, ai parenti, agli ospiti, ai volontari e al personale sanitario. L’assessore Sara Tonegutti ha portato con entusiasmo gli auguri del sindaco e dell’amministratore comunale, accompagnati da dei graditi fiori di Sanremo. La sua vitalità e il suo spirito vivace portano sempre gioia e socialità a tutti. Il direttore del Piccolo Cottolengo Sanremo, don Fulvio Ferrari, si unisce agli auguri per la signora Angela Crespi, augurandole un felice compleanno e tanti anni ancora di salute e felicità”.