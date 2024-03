Ospedaletti: con l'apertura del point e la presentazione di sabato, al via la campagna di Daniele Cimiotti

Inaugurazione del point elettorale, questa mattina per Daniele Cimiotti che, cinque anni dopo, si ricandida alla carica di Sindaco. In attesa della presentazione alla città, sabato prossimo alle 16.30 alla ‘Piccola’, la lista ‘Rilancio e Sviluppo’ si è riunita questa sera nel point di via Roma.

Dell’attuale maggioranza si ricandidano: Anna Bregliano, che non dovrebbe però far parte della Giunta, ma anche Emanuela Salimbeni e Giacomo De Vai oltre a Filippo Berto, Manuel Spinelli e Simona Cecchetto.

Con l’uscita di scena di Fabiano Boeri, il cui padre Giorgio si candiderà a sindaco e di Luca Vieri che ha già abbandonato la maggioranza, si schiereranno con Cimiotti: Roberto Rodriguez, Giuseppe Lombardo, Daniela Gozzi, Alessandra Grappolo Modenese, Marina Toppeta ed Antonella D’Addazio.

Il candidato a sindaco ha anche parlato del nuovo progetto del porto presentato questa mattina (QUI).