Elezioni Amministrative Sanremo: sabato prossimo l'inaugurazione del point di 'Generazione Sanremo'

Generazione Sanremo inaugura sabato prossimo il suo point elettorale. L'appuntamento è fissato per le 17 in via Escoffier, vicino alla statua di Mike Bongiorno.

“Sarà un'occasione unica – evidenziano dalla lista che sostiene Fulvio Fellegara - per condividere musica, entusiasmo e la volontà di rappresentare l'unica vera alternativa per Sanremo. Presenteremo qualcosa di diverso da tutti gli altri point – commenta il candidato a sindaco – e siamo entusiasti di aprire le porte a coloro che condividono la nostra visione per Sanremo. Partecipata, inclusiva e attenta a tutti i quartieri, frazioni e generazioni che la abitano".