Sanremo: frana tra Pian della Castagna e Borello, bloccata la strada che porta a San Romolo (Foto)

Prima frana di importanti dimensioni, dopo la insistente pioggia di queste ultime ore sulla nostra provincia. Dopo il crollo di un muro della chiesa di Torria nell’entroterra imperiese (QUI), nella tarda mattina di oggi uno smottamento di terreno ha provocato la caduta di alcuni massi in strada Senatore Ernesto Marsaglia, tra Pian della Castagna e Borello.

Sul posto stanno intervenendo gli agenti della Polizia Municipale che dovranno verificare la situazione e far intervenire l’ufficio comunale competente per la rimozione della frana con un intervento urgente. Il terreno, purtroppo, è sottoposto ad importanti sollecitazioni in occasione delle piogge e sono da considerare ormai normali le frane di questo genere.

La frana è particolarmente vasta, sopra la strada, e non è escluso che serva un intervento sulla parete per evitare guai ulteriori.