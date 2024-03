Crollano due palme alle porte del centro storico di Bordighera

Il forte vento che in queste ore sta soffiando sulla provincia di Imperia e, più in generale, su tutta la Liguria, ha provocato il crollo di due palme a Bordighera, a ridosso del centro storico.

Le due piante sono cadute nella zona della spianata del Capo, vicino a un passaggio pedonale. Fortunatamente nessuno è rimaso coinvolto e si segnalano solamente lievi danni all'arredo urbano.

Sul posto è intervenuto il personale della Protezione Civile che, insieme all'Ufficio Giardini del Comune di Bordighera, ha messo in sicurezza la zona per poi provvedere alla rimozione delle palme.