Sanremo: progetto restyling Giardini Regina Elena, cinque associazioni sollecitano risposte dal Comune

“Ribadiamo contrarietà ad interventi di snaturamento di un luogo storico e simbolico per la città ed estremamente attrattivo per i turisti, quale i Giardini Regina Elena, ora interessati da un progetto di restyling che minaccia l'abbattimento di parte della pineta e di altre specie arboree”. A sollecitare una risposta al Comune di Sanremo in merito ad un’istanza di revisione concertata sul progetto Giardini Regina Elena sono cinque Associazioni del territorio: Comitato Pat, Famija Sanremasca, Italia Nostra, Anpi e Assonanze.

“Le nostre perplessità (condivise da molti cittadini) sono puntuali e di merito – spiega Luciana Balestra, in qualità di portavoce -: su queste scelte progettuali vogliamo confrontarci con tutti gli Enti interessati, essendo perdipiù interessata una zona vincolata dal 1959, che rappresenta una immagine del nostro paesaggio e delle competenze espresse da illustri concittadini quali Mario Calvino e Libereso Guglielmi. Per fugare ogni ambiguità e dubbio, siamo a richiedere ulteriormente un incontro all'uopo organizzato dall'Amministrazione alla presenza Sua e dei tecnici prima dell'avvio dei lavori anche preparatori, sulla cui tempistica chiediamo di essere informati. Un'occasione di confronto che riteniamo necessaria e doverosa verso la città ed i tanti cittadini che sul tema si sono interessati e mossi”.