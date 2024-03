Imperia: malore a bordo, la Guardia Costiera soccorre il Comandante di un mercantile in transito

Intervento della Guardia Costiera di Imperia, ieri pomeriggio per il malore occorso al Comandante della nave da carico ‘Ievoli Fast’, in navigazione da Vado Ligure a Marsiglia.

Dal mercantile, infatti, è stata contatta via radio la sala operativa della Capitaneria di Porto imperiese, segnalando il malore. La motovedetta CP882, adibita ad attività di ricerca e soccorso in mare, si è subito diretta verso la nave, per trarre in salvo il malcapitato l’uomo.

Il Comandante è stato portato a Porto Maurizio e, contestualmente, è stata allertata un’autoambulanza del 118, che lo ha trasferito in ospedale di Imperia, dove è tuttora ricoverato. In serata, dopo aver imbarcato un nuovo Comandante, il mercantile è ripartito per la destinazione prevista.