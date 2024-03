Vallecrosia, novità per il centro storico. Biasi: "Regole semplificate per incentivare l'apertura di attività"

L’amministrazione comunale di Vallecrosia ha approvato l’aggiornamento delle norme del Piano Urbanistico Comunale del Centro Storico. Una semplificazione delle norme sia dal punto di vista urbanistico, sia paesistico, che ha la volontà di preservare le caratteristiche storiche del borgo antico, ma al tempo stesso agevolare l’insediamento di nuove attività imprenditoriali nel borgo.

“La nostra amministrazione ha iniziato, commenta il sindaco Biasi, già dal suo primo insediamento, un percorso di semplificazione della burocrazia volta ad agevolare i cittadini nell’espletamento delle pratiche in diversi settori, nonché si è sempre adoperata per valorizzare il borgo antico: un luogo splendido che racconta la nostra storia. Dopo vari interventi di rigenerazione urbana che abbiamo effettuato e che sono in fase di esecuzione nel centro storico, per il suo sviluppo è fondamentale l’insediamento di nuove attività imprenditoriali, per questo motivo abbiamo deciso di procedere per semplificare ai cittadini l’iter per aprire un’attività. La nostra amministrazione sta lavorando ad un piano di sviluppo armonico di Vallecrosia, che va dal lungomare a Vallecrosia alta, per una città più bella e più viva, che ha finalmente una connotazione chiara.”

”Il nostro centro storico è da custodire e valorizzare, conclude la consigliera delegata all’Urbanistica Valeria Cannazzaro, grazie a queste semplificazioni il centro storico potrà ospitare nuove attività commerciali. Uno degli aspetti che tengo a sottolineare è la possibilità di stilare una convezione con il Comune di Vallecrosia da parte dei proprietari di cantine che vogliono adibire ad attività commerciali, di intraprendere l’attività e richiedere il cambio di destinazione d’uso dopo cinque anni, al fine di ridurre l’investimento iniziale.”